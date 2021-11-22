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ТАСС

Россия и США подтвердили намерения отправить совместную миссию на Венеру

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Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA
Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA.
Источник изображения: NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил, что совместная работа поможет упростить задачу с точки зрения экономики, техники и науки

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и США подтвердили намерения организовать совместную миссию к Венере. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. <...> Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется "Венера-Д" - совместная российско-американская миссия", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что эта совместная работа поможет упростить эту задачу с точки зрения экономики, техники и науки. "Почему она совместная с американцами? Потому что очень сложная. Здесь проще такие вопросы решать вскладчину, сообща, скрещивая и таланты наших ученых, и одновременно экономически это будет попроще, и надежнее с точки зрения работы техники и так далее. Поэтому американцы тоже этим заинтересовались", - сказал Рогозин.

Венерианская программа

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщал ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал ранее, что Россия планирует, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д", отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. При этом в Роскосмосе подчеркивали, что госкорпорация не отказывается от сотрудничества с США по проекту "Венера-Д", а планирует лишь воздержаться от широкой международной кооперации по этой миссии.

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