Войти
Известия.ru

Рогозин указал на обеспокоенность РФ милитаризацией космоса со стороны США

118
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Госкорпорация «Роскосмос» обеспокоена тем, что Соединенные Штаты и НАТО выводят в космос вероятные носители оружия. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин в субботу, 20 ноября.

«Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия», — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Таким образом гендиректор «Роскосмоса» заключил: Россия должна иметь противоспутниковое оружие. Это «очевидная вещь», подчеркнул Рогозин.

В том же эфире гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие, и это не было секретом. Он добавил, что корпорация «Роскосмос» договорилась с NASA о совместной миссии по изучению Венеры.

16 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная противоспутниковая система «ювелирно» поразила старый спутник. Тем самым он подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.


17 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что проведенные Россией испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность в мире и создают для него угрозу.

18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сожалеет о реакции Вашингтона на испытание Россией противоспутниковой системы. Она также упрекнула Штаты в лицемерии, ведь сам Вашингтон еще с 1950-х годов взял «четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
22.11.2021
Рогозин рассказал о беспокойстве «Роскосмоса» из-за США и НАТО
14.04.2021
Bloomberg (США): Китай и Россия объединяются в новой космической гонке
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
02.06.2015
Врагу не сдается наш гордый контракт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M