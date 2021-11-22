Институт РАН разрабатывает классификатор событий, угрожающих деятельности в космосе

Как отметили эксперты, внедрение подобных технологий позволит России стать лидером в части ситуационной осведомленности о деятельности в космосе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты Института прикладной математики (ИПМ) РАН разрабатывают единый классификатор опасных событий, которые происходят на околоземных орбитах. Об этом говорится в сообщении ИПМ, распространенном в субботу.

"Специалистами по безопасности в космосе в ИПМ им. М. В. Келдыша РАН ведется разработка единого классификатора всех опасных событий, угрожающих космической деятельности непосредственно на околоземных орбитах, учитывая современные тенденции засорения космическим мусором и развертывания многоспутниковых орбитальных группировок", - говорится в сообщении на странице института в "Инстаграме".

Как отметили в ИПМ, внедрение подобных технологий позволит РФ стать лидером в части ситуационной осведомленности о деятельности в космосе.

Публикация института сопровождается роликом, собранным из фотографий, полученных с помощью телескопа Цейсс-1000 обсерватории Астрофизического института им. Фасенкова на Тянь-Шане. На нем видно сближение с нефункционирующим объектом космического мусора.

"Сегмент мониторинга опасных ситуаций проводит непрерывный анализ таких событий в высокоорбитальной области космического пространства", - подчеркнули в институте.