Рогозин сообщил, что Роскосмос уже получил допсредства на развитие космических программ

Средства направят на развитие орбитальной группировки метеоспутников, спутников дистанционного зондирования Земли, а также на реализацию программы "Сфера"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роскосмос уже получил дополнительные финансовые средства, выделенные правительством на развитие космических программ. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"На этой неделе мы получили дополнительно 5,7 млрд рублей из резервного фонда. На прошлой неделе получили дополнительно 6,5 млрд рублей. Это деньги, которые пойдут на реализацию нашей лунной программы, на восполнение дефицита средств, которые необходимы для формирования [орбитальной] группировки для экономики страны", - сказал он.

По словам Рогозина, получены средства на развитие орбитальной группировки метеоспутников, спутников дистанционного зондирования Земли, а также на реализацию программы "Сфера".

11 ноября правительство РФ сообщило, что дополнительно выделит свыше 6,5 млрд рублей на развитие отечественной космической отрасли, в том числе на выполнение международных обязательств.