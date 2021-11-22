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Газета.ru

«Угроза вторжения вряд ли является блефом»

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Источник изображения: Felipe Dana/AP

NYT: разведка США считает вероятным сценарий с российским вторжением на Украину

США предупредили союзников в Европе об опасности вторжения России на Украину, сообщают американские СМИ. Разведка Вашингтона считает, что российские войска на украинской границе могут быть использованы «по-разному», а сама угроза войны Москвы с Киевом не является блефом. По мнению США, Россия разочаровалась в мирном урегулировании и намерена обеспечить сухопутный коридор из Крыма в Донбасс.

Европейские союзники должны поспешить, чтобы помешать России начать войну на Украине, предупреждает разведка США. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

В Вашингтоне считают, что страны Европы должны активнее сотрудничать с Америкой в деле сдерживания России. Для этого необходимо разработать пакет экономических и военных мер, говорится в статье. Представители Соединенных Штатов заявили союзникам, что власти РФ «разочарованы процессом мирного урегулирования, запущенным в 2014 году Францией и Германией». В разведсообществе США распространено мнение, что Москва может попытаться создать сухопутный коридор между Крымом и самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой.

«Россия пока не решила, что делать с войском, собранным возле украинской границы. Однако угроза вторжения вряд ли является блефом», - говорится в статье.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы рассматривает возможность вторжения на Украину.

«Оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами, что должно было произойти до того, как будет принято какое-либо решение о коллективном ответе. По словам официальных лиц, знакомых с мнением администрации США, [эти утверждения] подкреплены общедоступными доказательствами», - говорится в статье.

Также сообщается, что «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Другой источник завил, что наступление маловероятно.

«Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины», - сказал он.

15 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франция и Германия должны готовиться к возможному «военному сценарию» России на Украине, так как потом у стран не будет времени на это, сейчас все сосредоточены на политическом урегулировании.

«Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас», - заявил глава украинского МИД.

По словам Кулебы, Украина поведет себя «ответственно» при любом сценарии и готова себя защищать.

Спустя пять дней глава комитета сената США по международным делам Роберт Менендес внес на рассмотрение пакет санкций, которые будут введены против России в случае вторжения на Украину.

Если предложенная Менендесом поправка будет принята, американский президент будет обязан в ответ на военную агрессию Москвы против Киева ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты для членов высшего командного состава российской армии и усилить поддержку ВСУ.

Кроме того, в документе предусмотрены санкции против российских банков, органов власти и госпредприятий. Предлагается также наложить ограничения на первичное и вторичное размещение государственного долга РФ.

19 ноября глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что во время визита в Вашингтон просил США увеличить военную помощь. По его словам, речь идет о поставках вооружения, а также оказании помощи в защите в воздухе и на море.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Украиной «алармизмом». «Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали», - сказал он в интервью.


Иван Жуковский

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