Замминистра обороны РФ Панков подвел итоги "Командирских стартов"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков в субботу подвёл итоги седьмого всеармейского конкурса "Командирские старты" и вручил награды победителям, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В 2013 году в соревнованиях принимали участие 56 командиров, в этом году в составе 10 команд соревновались 120 командиров и начальников", - отметил Панков.

Замминистра уточнил, что в конкурсе в том числе участвовали генералы, прошедшие боевые действия. Панков также отметил, что командиры-участники конкурса являются лицом армии и образцом настоящего русского офицера.

"Эти командирские старты имеют существенную особенность - в них впервые приняла участие женская команда. Наши коллеги, командиры, представительницы прекрасного пола соревновались бескомпромиссно, показывая впечатляющие результаты", - добавил Панков.

На церемонии закрытии конкурса замминистра по поручению главы военного ведомства Сергея Шойгу вручил личный штандарт начальнику управления физической подготовки и спорта.

Как уточнили в Минобороны, по итогам всех пяти видов "Командирских стартов-2021" победителями стали военнослужащие ВДВ, набрав в сумме 159 баллов. Со вторым результатов турнир завершила команда ЗВО с 123 баллами. Обладателями бронзовых наград стала команда ВКС – 114 балла.

В конкурсе принимали участие команды всех военных округов и Северного флота, а также команды видов и родов войск.