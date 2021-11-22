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Интерфакс-АВН

Госпогранслужба Украины получила два вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters

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Прибытие первых двух легких вертолетов Airbus Helicopters H125 (французская регистрация F-WТBT и F-WTBU) для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в аэропорт Жуляны (Киев), 03.01.2020
Прибытие первых двух легких вертолетов Airbus Helicopters H125 (французская регистрация F-WТBT и F-WTBU) для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в аэропорт Жуляны (Киев), 03.01.2020.
Источник изображения: N. Amatskyi / министерство внутренних дел Украины

Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В субботу, 20 ноября, в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters, которыми укомплектуют авиационные подразделения Государственной пограничной службы Украины на границе с Белоруссией.

"Государственная пограничная служба Украины с января 2020 года уже получала два вертолета типа Н-125. Новые прибывшие сегодня машины лучше укомплектованы. Они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением", - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что видео с камер вертолетов может передаваться напрямую в наземный командный пункт.

"Это мощное усиление Госпогранслужбы, а безопасность границ - на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов", - подчеркнул он.

Отмечается, что опыт полученных первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения в целях охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов).

Как сообщалось, в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.

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Страны
Белоруссия
Украина
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
2020-й год
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