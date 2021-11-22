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Интерфакс-АВН

В Эстонии началось строительство временных заграждений на границе с Россией

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ВС Эстонии
ВС Эстонии.
Источник изображения: INTS KALNINS/Reuters

Таллин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - В Эстонии в субботу начались работы по возведению временных заграждений на первых участках сухопутной границы с Россией в Нарве на северо-востоке страны, а также на берегах реки Пиуза (Piusa) на юго-востоке республики.

"Эстонско-российская граница на северо-востоке в основном перекрыта естественной водной преградой. Поэтому полиция и Силы обороны укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок", - заявил журналистам начальник оперативного штаба Восточной префектуры Урмас Эльм (Urmas Elm).

В связи со строительными работами до 26 ноября в приграничных с Россией районах запрещены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Пограничный департамент нанес на карту десять участков, где в общей сложности предстоит протянуть до 40 километров заграждений в виде колючей проволоки.

Работы по возведению временных ограждений ведутся в ускоренном темпе в связи с миграционным кризисом на границе между Белоруссией и Польшей.

По словам заместителя генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, "в настоящее время миграционное давление в Эстонии не усиливается, но если ситуация изменится, установка временных ограждений станет важным компонентом для предотвращения массового проникновения незаконной миграции и всей операции по защите границы".

К проведению работ правительство привлекло около 1 700 резервистов Сил обороны, призванных в среду на внезапные учения.

В настоящее время на эстонской стороне обустроено около 25 километров границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 километров. Еще 40 километров временных заграждений, которые предстоит возвести в ходе учебных сборов Сил обороны, позволят установить в общей сложности более 100 километров физически обустроенной границы.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров.

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