Подводники СФ провели учения с торпедной стрельбой в Баренцевом море

Подводники Северного флота России провели в Баренцевом море специальные противолодочные учения с практической торпедной стрельбой. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба СФ.

«Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, противодействие крейсеру в ходе маневров оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. Уточняется, что торпедная атака с применением практического боезапаса, то есть с отсутствием боевой части, была выполнена на глубине около 100 м.

Кроме того, экипаж подводного крейсера отработал подводное маневрирование, уклонение от атаки противника, а также плавание в различных режимах, рассказали в СФ.

«После успешного выполнения торпедной стрельбы учебная торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу. Подводники, в свою очередь, продолжили выполнение плановых задач по боевой подготовке в Баренцевом море», — добавили в оперативно-стратегическом объединении ВМФ.

Ранее, 18 ноября, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон». К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация СФ.

27 сентября арктическая группировка Северного флота провела межвидовое тактическое учение по защите островной зоны в море Лаптевых. Уточнялось, что в ходе маневров, которые носили исключительно оборонительный характер, была отработана высадка морского десанта на арктическое побережье острова.

Десятый арктический поход надводных сил СФ начался 10 августа с выходом из главной базы флота города Североморска. За время арктического похода корабли и суда обеспечения СФ прошли более 8700 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.