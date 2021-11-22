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США собрались построить АЭС на Луне

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Источник изображения: Фото: Javed Dar / Globallookpress.com

NASA и Национальная лаборатория Айдахо в пятницу, 19 ноября, объявили сбор идей по строительству на Луне атомной станции, которая могла бы стать независимым от Солнца источником энергии для постоянной обитаемой станции, сообщает Associated Press.

Построить на спутнике Земли такую АЭС американцы намерены до конца 2020-х, сбор идей завершат 19 февраля 2022 года. Глава проекта в лаборатории Себастьян Корбизьеро подчеркнул, что надежная и мощная энергия на поверхности Луны станет важным шагом в освоении космоса человеком.

Как утверждают в NASA, устойчивое присутствие человека на Луне позволит поставить следующую цель — Марс. Работающий в условиях другой планеты ядерный реактор можно будет воспроизводить, а кроме того, он приведет к развитию технологий.

Предполагается, что реактор создадут на Земле, а потом доставят на Луну. В систему войдут работающее на уране ядро реактора, система, преобразующая тепло в электричество, система контроля нагрева и распределительная система. Мощность АЭС должна составлять не менее 40 киловатт в течение десяти лет.

Станция должна включаться и выключаться без человеческого усилия, работать на борту посадочного модуля и быть приспособленной к транспортировке. Для последнего условия прописано, что реактор должен вписаться в параметры цилиндра высотой четыре метра и диаметром шесть метров.

Ранее на этой неделе исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что в 2022 году начнется эскизное проектирование российской орбитальной станции. По его мнению, на проект нужно полтора года.


Платон Щукин

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