Нигер закупает турецкие боевые самолёты

Ранее Турция стала одним из крупнейших производителей боевых дронов, теперь же успеха достигла её авиастроительная отрасль. Вчера, 19 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о первой экспортной продаже лёгких штурмовиков Hurkus. Покупателем стала африканская страна Нигер.

Темель Котил, глава компании TAI, впервые упомянул об планируемом экспорте Hurkus во время телеинтервью на CNN Türk 11 ноября, но не назвал страну-заказчика. По словам Котила, компания уже подписала контракт на экспорт, поставка первого самолёта запланирована на ближайшие полгода. По неофициальным данным, контракт включает 12 единиц Hurkus-C. Помимо самолётов, Нигер закупает беспилотники TB2, бронетранспортёры и патрульные корабли турецкого производства.

Лёгкий штурмовик Hurkus-C Источник изображения: twitter.com/tcsavunma

Hurkus-C (HÜRKUŞ-C) — первый боевой самолёт семейства Hurkus. Ранее были созданы модификации Hurkus-А (самолёт начальной подготовки лётчиков) и Hurkus-В (самолёт расширенной подготовки лётчиков). Кроме того, планируется создание версии Hurkus-CG — боевого самолёта для службы береговой охраны. Разработка самолёта ведётся с 2006 года, первый полёт его учебной версии состоялся в августе 2013 года. Hurkus оснащён турбовинтовым двигателем PT6A-68T мощностью 1600 л.с., способен развивать скорость до 574 км/ч и подниматься на высоту более 10 км.