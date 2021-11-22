Подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море

В Баренцевом море российский атомный подводный ракетный крейсер провел учебную стрельбу по подводной цели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В ходе учения противодействие крейсеру оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. Торпедная атака была выполнена на глубине около ста метров. Торпеда была без боевой части. Экипаж подводного крейсера также отработал подводное маневрирование, уклонение от атаки противника и плавание в различных режимах.

После успешного выполнения стрельбы учебная торпеда была поднята из воды специальным катером и доставлена на базу, а подводники продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море.

Владислав Куликов