Украино-турецкое сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов

На сайте украинской информационно-консалтинговой компании "Defense Express" опубликовано небезынтересное интервью генерального директора турецкой компании Baykar Savunma (входящей в группу Baykar) Халука Байрактара (Haluk Bayraktar) - старшего брата технического директора этой же компании ныне широко известного конструктора Сельджука Байрактара - посвященное текущему состоянию и возможным перспективам сотрудничества Baykar Savunma с Украиной в области беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор турецкой компании Baykar Savunma (входящей в группу Baykar) Халук Байрактар и главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный с моделью беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akinci (c) defence-ua.com

"Defense Express" расспросил главу компании Baykar о самых интересных совместных турецко-украинских проектах.

Во время выставки SAHA, которая на прошлой неделе проходила в Стамбуле, "Defense Express" и Укринформ имели уникальную возможность пообщаться с генеральным директором компании Baykar Халуком Байрактаром.

В подробном интервью речь пойдет о целом ряде совместных проектов Украины и Турции по созданию передовых беспилотных систем, таких как тяжелый БПЛА Akıncı и беспилотный истребитель MIUS, а также будущее проекта по производству Bayraktar TB2 на Украине и его применение на Донбассе.

Как вы оцениваете сотрудничество с украинскими компаниями?

Если посмотреть на отношения Турции и Украины за последние 5-7 лет, то из года в год они становятся все более активными и развиваются . Наши президенты имеют очень хорошие отношения, что с топ-уровня отражается на более низких уровнях. Есть много проектов на стадии реализации.

На Украине развито производство двигателей, в то время как в Турции реализуются такие проекты, как Akıncı и Fighter Jet.

В 2019 году первые БЛА Bayraktar TB2 были поставлены на Украину. Переговоры длились четыре года и все время я говорил, что этот проект должен быть обоюдным: у нас есть беспилотники Bayraktar TB2, у вас есть двигатели производства "Ивченко-Прогресс".

Тогда все и началось: мы начали покупать двигатели у "Ивченко-Прогресс" и интегрировали их в платформу Akıncı. Это сотрудничество создало значительный потенциал, а также рынок для двигателей "Ивченко-Прогресс". И это очень наглядный пример взаимовыгодного сотрудничества.

Это история успеха, повлекшая за собой новые проекты. К примеру, Turkish Aerospace Industries покупает двигатели для вертолетов у компании "Мотор Сич", другие турецкие компании покупают ракетные двигатели у "Ивченко-Прогресс", существуют и другие договоренности по двигателям. Проект Akıncı в сотрудничестве с "Ивченко-Прогресс" стал первой историей успеха, повлекшей за собой все остальные.

Также есть альтернатива - новый мощный двигатель "Мотор Сич" МС-500 . Его мы также интегрируем в Akıncı. Мы начали с двигателя АИ-450, имеющего мощность 450 л.с. Akıncı, как платформа, имеет разные конфигурации. У нас есть версии морского базирования, разведывательная и ударная. Различные конфигурации требуют разных двигателей. Двигатели МС-500 и АИ-450 будут стоять на разных конфигурациях. Так же конечный пользователь может потребовать разных показателей.

Мы также верим в стратегические отношения Украины и Турции и действуем из расчета того, что МС-500 - это новый двигатель на рынке, а платформа Akıncı известна во всем мире и почти не имеет аналогов, поэтому для двигателя это хорошее продвижение. Это существенное преимущество для двусторонних отношений.

Первые Akıncı уже встали на вооружение ВС Турции. Планируете экспортировать эти беспилотники?

На примере Bayraktar TB2 - с шести лет оперативного использования два последних года мы активно его экспортируем. Мы подписали контракты с 13 странами на Bayraktar TB2. Наша компания стала "номером один" в мире по количеству стран-экспортеров. Есть высокий запрос на рынке на эти беспилотные смарт-системы.

Akıncı был поставлен на вооружение в конце августа этого года. У него высокие летные показатели и автономность. Многие страны заинтересовались, и вы увидите результат в очень короткое время. Мы рассчитываем на экспортные контракты в ближайшее время, но пока не готовы сказать, какие именно страны и сроки подписания.

Есть ли среди них Украина?

Верю, что Akıncı может стать стратегическим средством и для Украины, что мы увидим его и в украинском небе. Мы фактически готовы к этому. Мы постоянно говорим об Akıncı на наших встречах, поскольку на этой платформе стоит двигатель украинского производства.

Украинские военные рассчитывают на увеличение количества БЛА Bayraktar TB2 в вооруженных силах [Украины]. Также речь идет о предприятии по производству этих беспилотников на территории Украины. Как продвигается этот проект?

У нас есть меморандум о взаимопонимании с министерством обороны Украины, подписанный в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Согласно достигнутым договоренностям, мы построим центр по тестированию, обучению и техническому обслуживанию Bayraktar TB2.

В этом центре украинские военные будут проходить подготовку, там будут обслуживать беспилотники. Работы по созданию этого центра продолжаются в направлении заключения контракта. После чего мы очень быстро построим этот центр.

Параллельно мы планируем строительство на Украине центра, где будем проводить исследования, усовершенствования и производство беспилотных платформ. Этот план также реализуется сейчас - он на повестке дня и мы двигаемся вперед.

Мы определились с земельным участком. Реализация и центра и предприятия будет полностью обеспечена за счет компании Baykar. И это будет 100-процентная инвестиция. Землю под этот проект мы уже приобрели и двигаемся дальше.

В конце октября этого года Bayraktar TB2 были впервые применены вооруженными силами Украины в боевых условиях. Как вы оцениваете это?

Для практического применения Bayraktar TB2 мы тренировали конечных пользователей: пилотов, операторов, техников по электронике и механической части, руководителей миссии. Это интенсивная и длительная подготовка, которая занимает четыре месяца.

После того, как мы передаем системы конечному пользователю, они полностью в его использовании и все действия по летному использованию и обслуживанию проводятся им самостоятельно. Мы можем помочь с технической частью, всем по технической поддержке.

Была проведена интенсивная подготовка и все, что касается оперативного использования - это исключительное и независимое право пользователя. Мы провели эффективную подготовку с украинскими военными и системы полностью под их контролем и использованием.

Контракт по поставке Bayraktar TB2 - это соглашение между двумя суверенными и независимыми государствами. Это стратегический уровень отношений в военно-технической сфере. После того как Bayraktar TB2 были поставлены Украине, они стали их собственностью. Эти системы полностью под ее контролем, и Украина имеет полное право использовать Bayraktar TB2 так, как считает нужным. Название Bayraktar - это только название системы, не указывающей на владельца.

Зависит ли производство Bayraktar TB2 от комплектующих иностранного производства?

Мы использовали канадскую электронно-оптическую систему. После войны в Карабахе поставки были прекращены. После этого мы интегрировали систему CATS турецкой компании Aselsan.

Bayraktar TB2 постоянно совершенствуется. Каждый день мы занимаемся улучшением программного и аппаратного обеспечения и разрабатываем новые технологии. Это динамичный процесс.

К примеру, когда мы начинали проект Bayraktar TB2, использовали покрышки иностранного производства, но впоследствии мы нашли лучшие турецкого производства. Вначале пропеллеры были иностранного производства, впоследствии перешли на отечественные.

С самого начала вся электроника по контролю за полетом, все основные элементы были турецкими, среди менее важных систем были импортные, но со временем мы заменили их лучшими турецкими аналогами. Система Bayraktar TB2 имеет 16 тысяч разных компонентов.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе создания боевого реактивного беспилотника (MIUS - Muharip İnsansız Uçak Sistemi), на котором будут установлены двигатели украинского производства.

Наша компания имеет большие амбиции в отношении беспилотных систем. Мы работаем над беспилотным истребителем и стремимся совершить первый полет через два года. Это 6-тонная платформа со скоростью близкой к звуковой. И мы оснащаем эту платформу украинскими двигателями: AИ-322Ф и АИ-25TЛТ, интегрированными "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич".

Программа создания беспилотных истребителей - это проект стратегического уровня. У нас большие амбиции по отношению к ней. У этой системы будет возможность использования с универсальных десантных кораблей типа Anadolu.

Благодаря Akıncı у нас есть огромный опыт работы с авионикой и системой управления полетом, значительный летный опыт и высокие интеграционные возможности. Мы будем применять этот опыт, работая с турбореактивными двигателями AI-322Ф и АИ25TЛТ производства "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич".

Этот боевой реактивный беспилотник будет способен летать со скоростью, близкой к звуковой. Результатом этого тесного сотрудничества, прежде всего, будет успешный и высокого класса стратегический продукт.

Это также откроет дверь для дальнейшего сотрудничества и новых заказов. В таких проектах подходы не могут быть односторонними, только тесное сотрудничество позволит успешно интегрировать двигатели для этой платформы. Если посмотреть на индустрию производства двигателей, то Турция уже инвестирует в эти технологии. У нас есть дизельный двигатель ТAI, эта компания работает над двигателем для боевых вертолетов.

У Украины уже много достижений в этой индустрии. Думаю, что в сфере двигательных технологий у Украины и Турции большой потенциал для сотрудничества. Вопрос только в организации и реализации с подходом "победа-победа".

Мое личное мнение заключается в том, что пора выводить наши стратегические отношения в этой сфере на еще более высокий уровень. Мы должны создать ту модель сотрудничества, которая позволит реализацию совместных проектов по разработке.

Сейчас мы на уровне: у вас есть технологии, мы их интегрируем; у нас есть технологии, вы их используете. Мое видение состоит в том, что у нас достаточно человеческого ресурса, накопленных знаний и опыта для совместного создания чего-то нового. Мы имеем для этого и поддержку, и все предпосылки. Это будет взаимовыгодное сотрудничество.

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