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Военно-промышленный курьер

Лавров «озаботился» турецко-украинским взаимодействием в сфере военно-технического сотрудничества

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Источник изображения: vpk-news.ru

Cостоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, диалог произошел по инициативе турецкой стороны. Главной темой беседы стала ситуация в Украине.

«Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию в Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки», — говорится в заявлении.

Москва также призвала турецкую сторону максимально серьезно «отнестись к нашим озабоченностям» в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, «способствующего, в том числе дальнейшей милитаризации Украины».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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