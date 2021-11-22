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Интерфакс-АВН

Семь эстонцев стали кандидатами в космонавты Европейского космического агентства

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Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Таллин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - В число кандидатов в космонавты Европейского космического агентства (ЕКА) вошли семь граждан Эстонии, сообщил в субботу министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сютть (Andres Sutt).

"В следующем году ЕКА отберет 4-5 новых космонавтов и 15 резервистов. Среди кандидатов семеро эстонцев", сказал он в субботу порталу rus.postimees.ee, подводя итоги состоявшегося в пятницу в Порто заседания министров стран ЕКА.

По его словам, космическая политика и программа Эстонии до 2027 года определяют три основных направления: кибербезопасность, искусственный интеллект и инновации.

"Эстония может поделиться с ЕКА своими навыками в области развития государственных электронных услуг и, таким образом, помочь приблизить космические технологии к людям", - отметил Сютть.

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Страны
Эстония
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
AI
Кибербезопасность
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