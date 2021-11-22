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Военно-промышленный курьер

Байден учится «сдерживать» Россию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Администрация президента США попросила Пентагон предоставить информацию о военных учениях США в Европе, которые были направлены на «сдерживание России».

Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, эта информация нужна Белому дому для анализа уже проведенных операций и их проведения в дальнейшем. 

В статье подчеркивается, что число таких учений в последнее время увеличилось из-за ухудшения отношений России и США. Их главная цель - предотвращение активности военных действий России в Европе и защита союзников Вашингтона, подчеркивается в материале. Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что во время визита в Вашингтон просил США увеличить военную помощь. 

По его словам, речь идет о поставках вооружения, а также оказании помощи в защите в воздухе и на море. До этого глава военного ведомства США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили планы Вашингтона по оказанию помощи Киеву по наращиванию военного потенциала. 

Стороны обсудили «дестабилизирующие действия России» в регионе и договорились о совместных действиях для обеспечения безопасности. Глава Пентагона подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Остин призвал Резникова поддержать реформы в области обороны и оборонной промышленности, а также пообещал помочь Украине во внедрении принципов и стандартов НАТО, говорит Газета.ру. 

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Россия
США
Украина
Проекты
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Военные учения
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