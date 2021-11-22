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Naked Science

Ученые призвали защититься от биологических угроз из космоса

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©Gorodenkoff
©Gorodenkoff.
Источник изображения: naked-science.ru

Биологи в очередной раз указали на опасность вторжения инопланетных организмов и отправки в космос земных, и рекомендовали бороться с угрозой с учетом прошлого опыта встреч с инвазивными видами.

Сегодня околоземная орбита стала доступной, как никогда. Космические туристы отправляются в полет на частных ракетах и кораблях, государственные агентства планируют развертывание постоянной базы на Луне, а Илон Маск нацелился и на освоение Марса. Однако этот процесс несет новые невиданные угрозы, и на одну из них обратили внимание австралийские ученые, статья которых опубликована в журнале BioScience.

Прежде всего, Эндрю Вулно (Andrew Woolnough) из Мельбурнского университета и его коллеги отмечают, что инопланетные организмы способны случайно попасть на Землю на борту одного из многочисленных космических аппаратов. Если он найдет здесь подходящие условия и никаких опасных для себя угроз, его вторжение может нанести громадный вред биосфере планеты.

Кажется, австралийским биологам это особенно близко: некогда изолированный континент с уникальными эндемичными экосистемами пережил и переживает целый ряд вторжений инвазивных животных и растений из других частей мира. Шансы на подобное нашествие из космоса ничтожно малы – особенно с учетом того, что мы до сих пор не обнаружили ни единого внеземного организма. Однако ученые полагают, что угроза настолько велика, что отнестись к такой возможности стоит крайне серьезно.

Второй вариант опасности – перенос земных микроорганизмов на кораблях и спутниках в космос, с последующим возвращением обратно. Уже показано, что в условиях космического пространства бактерии мутируют намного быстрее, становясь более устойчивыми и даже приобретая резистентность к антибиотикам. Принесенные на Землю, они могут представлять особенную угрозу.

Нечто подобное уже происходит: в «чистых» комнатах, где идет сборка космических аппаратов, находят массу микробов, а в 2019 г. израильский стартап Beresheet и вовсе поразил мир, без всякого предупреждения отправив в полет тихоходок на борту своего лунного зонда. Неудивительно, что Эндрю Вулно и его соавторы называют существующие протоколы биологической безопасности недостаточными и призываю к введению более строгих процедур и требований.

Комитет космических исследований (COSPAR), действующий при Международном совете по науке, уже организовал «Комиссию по защите планеты» (Panel on Planetary Protection), однако к ее работе не привлекли ни одного биолога, специалиста по инвазиям. Между тем, – считают ученые, – именно эти знания необходимы для разработки адекватных мер биобезопасности, которые защитят земную жизнь от новых, невиданных прежде угроз.

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Австpалия
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