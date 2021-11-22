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Интерфакс-АВН

Глава украинской разведки заявил о создании в стране военного центра ЕС

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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На Украине будет создан военный консультативно-учебный центр Европейского Союза, это соответствует текущей повестке дня в сфере безопасности и усилит дальнейшую европейскую интеграцию Украины, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Решение открыть военный консультативно-учебный центр Европейского Союза в Украине, которое еще раньше было достигнуто на высоком уровне представителями нашего государства и ЕС - полностью соответствует повестке дня в сфере безопасности, стоящей перед всем демократическим миром", - отметил Буданов, комментируя заявление министра обороны Швеции Петера Гульквиста о возможности отправки шведского военного контингента в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.

Он подчеркнул, что такие действия лишь усилят на институциональном военном уровне дальнейшую европейскую интеграцию Украины, а также могут ускорить и евроатлантическую интеграцию, поскольку стремительные и опасные события, которые создает российская власть для всего европейского континента - самый большой системный вызов, с которым столкнулся весь Запад со времен "холодной войны".

"Убежден, что военный центр ЕС в Украине все больше будет интегрировать Украину в Общую внешнюю политику и политику безопасности Евросоюза, сделает наше государство ведущим участником программы Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation, PESCO), что будет влиять на процессы модернизации и реформирования всего блока безопасности Украины", - добавил он.

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