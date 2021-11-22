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WarSpot

Испания готовит к испытаниям первую подлодку нового поколения

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Испанский флот готовится испытывать первую подлодку проекта S-80. Вчера, 19 ноября, портал laverdad.es сообщил о том, что на верфи в Картахене состоялся первый запуск дизельных двигателей субмарины S-81 Isaac Peral.

Тестирование силовой установки является заключительным этапом подготовки субмарины к швартовым испытаниям. Планируется, что в ближайшее время на подлодке проведут зарядку батарей и тестирование электрических систем, после чего Isaac Peral сможет совершить первые погружения.

Запуск двигателей на субмарине S-81 Isaac Peral

Источник изображения: laverdad.es

Проект S-80 является «долгостроем» — он был запущен ещё в 1991 году, а контракт на строительство четырёх субмарин с объединением Izar (ныне Navantia) подписали в 2004 году. Из-за ряда проблем проект потребовал изменений и дополнительных денежных вливаний, что привело к существенной задержке постройки субмарин. Isaac Peral планировалось передать флоту ещё в 2011 году, а проектная стоимость постройки четырёх подлодок выросла с €1,8 млрд до €4 млрд.

Субмарины проекта S-80 оснащаются воздухонезависимыми энергетическими установками, что позволит им «оставаться под водой неделями». Водоизмещение подлодок составляет 3000 т, длина — 80,8 м, диаметр — 7,3 м. Isaac Peral пройдёт испытания в 2022 году, а годом позже будет передан флоту. Последнюю из запланированных к постройке подлодок планируют передать ВМС Испании к 2028 году. Первые две субмарины будут построены с использованием классической дизель-электрической силовой установки, но получат воздухонезависимую в ходе последующего технического обслуживания, тогда как третья и четвёртая сойдут на воду уже с двигателем нового поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
Navantia
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