«Наша авиатехника произвела фурор»

Как успех России на авиасалоне Dubai Airshow признали иностранные эксперты

Ведущая международная выставка аэрокосмических технологий Dubai Airshow 2021, завершившаяся на этой неделе, для российского военного авиапрома стала едва ли не единственной возможностью в текущем году представить миру свои перспективные виды вооружений. Удалось ли воспользоваться ей - в материале «Газеты.Ru»

В этом году из-за пандемии коронавируса был отменен Международный авиакосмический салон «Париж-Ле-Бурже», он пройдет только в 2023 году. Организаторы назвали решение «неизбежным». Из-за сложной эпидемиологической ситуации в работе китайского Airshow China российская делегация не участвовала. Эти обстоятельства многократно повысили значение авиасалона Dubai Airshow для Москвы.

«Наша авиационная техника на выставке произвела фурор. Единственным павильоном, куда стояла очередь, был павильон самолета Checkmate. Кстати, на него уже появились реальные интересанты за рубежом - назвать их пока не могу», - рассказал «Газете.Ru» директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

По его словам, российская сторона не случайно «живьем» привезла на Dubai Airshow «сразу несколько новинок».

«Предвидели, что будет большой интерес, и не ошиблись. Все наши премьеры - это самолеты Checkmate, МС-21, Sukhoi Business Jet повышенной дальности, а также вертолеты «Ансат», Ка-226Т, Ми-28НЭ - привлекли большое внимание. Результатами выставки мы очень довольны», - подчеркнул представитель госкорпорации.

Успех России на Dubai Airshow признают и западные эксперты. «Правительство США ввело санкции против российской оборонной промышленности, но, похоже, это мало что сделало для обуздания интереса к российским самолетам», - отмечалось в статье влиятельного американского журнала The National Interest, посвященной Dubai Airshow 2021.

При этом The National Interest процитировал отчет аналитической службы Конгресса: «Продажа российского оружия является важным источником твердой валюты, способствует укреплению оборонных и политических отношений России с другими странами и поддерживает важные отрасли промышленности».

В журнале также подчеркивалось, что американские парламентарии выразили озабоченность по поводу продаж, поскольку они «поддерживают агрессивную и злонамеренную деятельность России, разжигают конфликты и региональную нестабильность, а также конкурируют с продажами оружия в США».

При этом издание акцентирует внимание на том, что для российской военной промышленности и экспорта принципиально важно продемонстрировать на весь мир тактико-технические характеристики оружия с точки зрения практического использования их вооруженными силами в самой России.

«Наши предприятия серийно [для российской армии] производят очень широкую номенклатуру. От стрелкового оружия, элементов экипировки и боеприпасов до боевой авиации, систем ПВО, бронетехники. В этом году мы впервые начали серийно поставлять вооружения нового поколения - самолеты Су-57 и танк «Армата». Считаю, на текущий момент это лучшая в мире серийная военная техника», - заявил Кладов.

Он добавил, что, кроме того, в войска в 2021 году идут военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52. Из наземной техники - танки Т-90М «Прорыв», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4». Военные получают также автоматы АК-12 и пистолеты «Удав».

Москва, оснастив оружием собственную армию, будет активно искать иностранных покупателей, что и продемонстрировал авиасалон в Dubai Airshow, констатирует The National Interest. Именно с этим издание связывает подготовку «Ростехом» ряда «громких премьер» для авиасалона.

Так, впервые российская сторона показала сразу шесть образцов вертолетной техники - ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, многоцелевой Ми-171А2 и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т «Альпинист».

«Гвоздем» российской программы стала демонстрация прототипа первого российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Разработчики утверждают, что истребитель обладает значительными преимуществами перед возможными конкурентами. Речь идет, прежде всего, о малой радиолокационной заметности, передовом бортовом радиолокационном комплексе и авионике.

Среди однодвигательных самолетов пятого поколения сопоставимыми характеристиками может обладать только конкурент Су-75 Checkmate - F-35. При этом, по мнению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отечественный истребитель выгоднее экономически.

К самолету привлекает внимание и другая особенность: в нем впервые реализован модульный принцип - он может быть сконфигурирован оптимальным способом под любого заказчика.

Помимо Checkmate Москва сделала упор на презентации беспилотных летательных аппаратов (БЛА). На Dubai Airshow 2021 зрителям показали продукцию компании «Кронштадт» - скоростной ударный беспилотник «Гром» и разведывательно-ударный «Орион-Э».

«Наш «Рособоронэкспорт» в настоящее время успешно продвигает на внешние рынки разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э» и еще несколько новинок от компании «Кронштадт». То есть лед тронулся. Потихоньку нашу беспилотную технику начинают узнавать и уважать в мире. Если говорить о разработках компаний «Ростеха», то на данный момент разрешительная документация оформлена на дрон-камикадзе КУБ-БЛА производства ZALA Aero Концерна «Калашников», - пояснил Кладов.

Юрий Мавашев