Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Пекин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли серии "Гаофэн-11", сообщила в субботу Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

"20 ноября в 9:51 по пекинскому времени (4:51 мск) со стартовой площадки космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B"на орбиту выведен спутник "Гаофэн-11-03". Спутник достиг запланированной орбиты, миссия признана успешной", - говорится в сообщении корпорации.

По данным CASC, аппарат был создан специалистами Китайской академии космических технологий (CAST). В его задачи входит съёмка земной поверхности в высоком разрешении для организации качественного городского планирования, строительства железных дорог, оценки урожайности сельскохозяйственных районов, а также предупреждения природных катаклизмов.

Семейство спутников дистанционного зондирования "Гаофэн" используется в рамках государственной программы Китая по созданию спутниковой системы для круглосуточного наблюдения за земной поверхностью в высоком разрешении (CHEOS), одобренной правительством в 2010 году.