Войти
Интерфакс-АВН

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

97
0
0
Cпутник "Гаофэнь-1"
Cпутник "Гаофэнь-1".
Источник изображения: CAST

Пекин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли серии "Гаофэн-11", сообщила в субботу Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

"20 ноября в 9:51 по пекинскому времени (4:51 мск) со стартовой площадки космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B"на орбиту выведен спутник "Гаофэн-11-03". Спутник достиг запланированной орбиты, миссия признана успешной", - говорится в сообщении корпорации.

По данным CASC, аппарат был создан специалистами Китайской академии космических технологий (CAST). В его задачи входит съёмка земной поверхности в высоком разрешении для организации качественного городского планирования, строительства железных дорог, оценки урожайности сельскохозяйственных районов, а также предупреждения природных катаклизмов.

Семейство спутников дистанционного зондирования "Гаофэн" используется в рамках государственной программы Китая по созданию спутниковой системы для круглосуточного наблюдения за земной поверхностью в высоком разрешении (CHEOS), одобренной правительством в 2010 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
CAST
Проекты
Чанчжэн
Похожие новости
25.11.2020
Жэньминь жибао (Китай): Китай отправил космический зонд «Чанъэ-5», предназначенный для сбора образцов лунного грунта
16.11.2020
Китай осуществил успешный запуск спутника мобильной связи Tiantong 1-02
27.06.2016
Китай в 2016 году запустит ракету-носитель нового поколения "Чанчжэн-5"
20.08.2014
Китай добился разрешающей способности 1 м для спутников оптико-электронной разведки
20.09.2011
Китай успешно запустил спутник связи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M