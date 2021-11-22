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Интерфакс-АВН

Посольство РФ в США положительно относится к высказыванию Псаки об урегулировании конфликта в Донбассе

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Джен Псаки
Джен Псаки.
Источник изображения: e-news.su

Москва. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в США приветствует заявление пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

"Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки Администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений", - говорится в сообщении, размещенном на официально странице посольства в Facebook.

Пресс-служба дипмиссии подчеркнула, что Минские договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер.

"Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском", - добавили в посольстве.

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