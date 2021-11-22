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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" готов в кратчайшее время рассмотреть поставки средств ПВО для Сербии

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Стенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" готов в самое кратчайшее время рассмотреть заявки Сербии на поставку средств ПВО, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.

"В настоящее время "Рособоронэкспорт" не ведет с Сербией предконтрактных переговоров по поставкам средств ПВО. Однако в случае обращении сербской стороны мы готовы в кратчайшие сроки рассмотреть их заявки на поставку российской оборонной продукции", - сказал Михеев.

Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять БРДМ-2МС. Также Белград приобрел зенитно-ракетную систему "Панцирь-С1". Сербский президент Александра Вучич также заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БРДМ-2
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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