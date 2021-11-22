"Рособоронэкспорт" готов в кратчайшее время рассмотреть поставки средств ПВО для Сербии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" готов в самое кратчайшее время рассмотреть заявки Сербии на поставку средств ПВО, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.

"В настоящее время "Рособоронэкспорт" не ведет с Сербией предконтрактных переговоров по поставкам средств ПВО. Однако в случае обращении сербской стороны мы готовы в кратчайшие сроки рассмотреть их заявки на поставку российской оборонной продукции", - сказал Михеев.

Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять БРДМ-2МС. Также Белград приобрел зенитно-ракетную систему "Панцирь-С1". Сербский президент Александра Вучич также заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.