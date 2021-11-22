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РИА Новости

Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские космические беспилотники X-37

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Американский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle
Американский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle.
Источник изображения: © NASA

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Раннее российской стороной заявлялось, что орбитальные беспилотники X-37 способны нести несколько ядерных боевых блоков на борту и являются ударными системами стратегического назначения космического базирования. При этом официально Соединенные Штаты утверждают, что X-37 предназначены только для научных и разведывательных целей. Эти аппараты могут маневрировать в космосе, меняя свою орбиту.

"Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь - на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах", - рассказал первый собеседник агентства.

Другой источник отметил, что "для перехвата подобных целей в состав С-550 будет входить многофункциональная РЛС большой дальности действия, способная обнаруживать боевые блоки и космические объекты на сверхбольшой дальности".

Собеседники уточнили, что фактически С-550 станет модификацией системы С-500, но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах по сравнению с "Прометеем". При этом перехват воздушных аэродинамических целей будет исключен из задач С-550.

Ранее другой источник РИА Новости сообщал, что разработка системы С-550 находится на продвинутом этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа с противоракетами шахтного базирования. Мобильными системами стратегической ПРО с возможностями, заявленными для С-550, не обладает ни одна страна мира.

Впервые о системе С-550 заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 9 ноября. Какие-либо сведения о системе не раскрывались.

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