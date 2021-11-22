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РИА Новости

Глава "Рособоронэкcпорта" Михеев рассказал, что страны АТР заинтересовались Cheсkmate

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Су-75 и Су-57Э
Су-75 и Су-57Э.
Источник изображения: life

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и Cheсkmate интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.

"Самолеты Су-57Э, МиГ-35 и легкий тактический самолет Cheсkmate разработки входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной авиастроительной корпорации имеют хорошие перспективы на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Более того, уже сейчас мы наблюдаем большой интерес к ним во всем мире", - сказал Михеев.

По его словам, МиГ-35 предлагается на внешний рынок в одно- и двухместном вариантах, находится на вооружении ВКС России, и его производитель готов поставлять самолет по контрактам "Рособоронэкспорта".

"По Су-57Э ведем консультации с рядом стратегических партнеров России. Представленный в 2021 году Cheсkmate также вызвал большой интерес в мире, но ему еще предстоит преодолеть путь от прототипа до серийной машины. Эксплуатанты российской авиационной техники из стран Азии внимательно наблюдают за этими машинами, и мы фиксируем такое внимание на каждой выставке как в России, так и за рубежом", - сказал Михеев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
ОАК
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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