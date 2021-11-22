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Индонезия заказала два военно-транспортных самолета Airbus A400M

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Группа Airbus 18 ноября 2021 года сообщила, что министерство обороны Индонезии заключило контракт на закупку двух турбовинтовых четырехдвигательных военно-транспортных самолетов А400М в транспортно-заправочной конфигурации. Параметры контракта не разглашаются, но сообщается, что контракт включает полный пакет услуг по техническому обслуживанию и обучению. Одновременно было подписано письмо о намерениях относительно опциона на возможную поставку Индонезии в будущем четырех дополнительных самолетов A400M.

Изображение военно-транспортного самолета Airbus A400M ВВС Индонезии (c) Airbus

Со стороны bmpd укажем, что таким образом, Индонезия стала десятым заказчиком самолета А400М, и третьим - за пределами первоначального европейского консорциума по разработке и закупке этих самолетов - после Малайзии, получившей четыре самолета в 2015-2017 годах, и Казахстана, заключившего 1 сентября 2021 года контракт на закупку двух самолетов А400М (ранее заключенный контракт на поставку А400М ЮАР был аннулирован). С учетом двух индонезийских самолетов, общий портфель заказов на А400М достиг 178 самолетов, из которых к настоящему времени поставлены 105.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Казахстан
Малайзия
ЮАР
Продукция
A400M
Компании
Airbus
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