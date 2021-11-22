Артиллеристы и ракетчики отметили свой профессиональный праздник

День ракетных войск и артиллерии, учрежденный 77 лет назад указом президиума Верховного совета СССР от 21 октября 1944 года, отмечают 19 ноября.

В этот день в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этой битве артиллерия проявила себя как главная огневая ударная сила, которая способствовала разгрому врага.

Современные ВС России включают в себя ракетные войска и артиллерию сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию воздушно-десантных войск.

Ракетные войска и артиллерия представлены лучшими современными образцами вооружений. Более того, отдельные модели, такие как ракетный комплекс «Искандер-М», не имеют аналогов в мире.

Также реактивные подразделения оснащаются системами залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»), отличающимися повышенным могуществом реактивных снарядов, высокой скорострельностью, большой дальностью и мобильностью комплексов.

В артиллерийские подразделения продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С», полностью интегрированные в подсистему управления ракетными войсками и артиллерией единой системы управления в тактическом звене.