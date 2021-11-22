Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнёрства

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев согласились провести встречу в декабре в Брюсселе "на полях" саммита Восточного партнёрства, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"После телефонных переговоров с президентом Алиевым и (премьер-министром - ИФ) Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнёрства", - сообщил в твиттере Шарль Мишель.

Стороны смогут обсудить в том числе последнюю эскалацию конфликта в регионе Нагорного Карабаха.

"Президент Европейского совета Шарль Мишель провел 19 ноября телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в продолжение состоявшихся ранее на этой неделе обсуждений ситуации в регионе (Нагорного Карабаха - ИФ) и в контексте подготовки саммита Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 15 декабря", - говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

"Был установлен прямой контакт между министрами обороны двух стран", - добавил Мишель.

Ранее на этой неделе сообщалось, что подготовительный процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы будет начат с нулевой точки, Армения уже дала свое согласие на предложение России, заявил председатель комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности, член правящей фракции "Гражданский договор" Андраник Кочарян.

"Подготовительный процесс демаркации и делимитации будет начат с нулевой точки. Армения дала свое согласие на участие в начале этой работы", - сказал Кочарян на парламентском брифинге, отказавшись предоставить какие-либо подробности.

"Переговоры ведутся в режиме секретности", - отметил он.

Со своей стороны, член фракции "Гражданский договор", глава комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян заявил, что Армения направила в Россию письменное уведомление о своем согласии начать работы в рамках процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Когда будет достигнуто согласие по техническим вопросам, Армения будет готова сформировать комиссию и перейти к конкретным работам. О содержании пока говорить рано, мы говорим о начале подготовительных работ", - отметил Агаджанян.

Кроме того, Кочарян в пятницу заявил о том, что предложение России о проведении демаркации и делимитации границы следует рассматривать в контексте обращения Еревана к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

"Армения обратилась к России с просьбой о содействии, чтобы, в первую очередь, была восстановлена территориальная целостность Армении. И именно в этом контексте следует рассматривать предложение России", - сказал Кочарян, подчеркнув, что "эта проблема, как ожидается, будет решена в результате демаркации и делимитации".

"Важнейшая задача - обеспечение неприкосновенности суверенной территории Армении. Демаркация и делимитация - инструменты, которые обеспечат этот результат", - отметил Кочарян.

Он также добавил, что Россия является гарантом обеспечения режима прекращения огня между армянской и азербайджанской сторонами, и она должна быть вовлечена в процесс.

В минувший четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о поступившем от министерства обороны России предложении о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"В парламенте я заявил, что с мая 2021 года из России поступило три предложения о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, и все три предложения были и остаются для нас приемлемыми", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в связи с последним обострением на границе с Арменией указал на необходимость "решить проблему разграничения, сформировать совместную комиссию и начать процесс делимитации в соответствии с принципом уважения международно-признанных границ".