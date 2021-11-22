Глава Минобороны Украины не верит, что РФ решится на агрессивные действия

Киев. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о готовности Украины отразить "российскую агрессию", при этом отмечает, что РФ вряд ли решится на наступление.

"Не верю в это (в масштабное наступление РФ и захват украинских территорий - ИФ). Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска", - сказал Резников в интервью Украинской службе "Голоса Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом - ИФ), опубликованном в пятницу.

При этом он отметил, что вблизи границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ возле Украины "более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них (международного сообщества - ИФ) это стало немного неожиданным".

"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - сказал министр.