Польша наращивает армейский бюджет, звучат заявления о необходимости увеличения численности польских вооруженных сил с 120 тыс. до 200 тыс. человек. Об этом 19 ноября сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«В Польше заметно растет армейский бюджет, звучат заявления о необходимости повысить численность вооруженных сил с 120 тыс. до 200 тыс., активно развиваются войска территориальной обороны», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera, выдержки из которого привело агентство «БелТА».

19 ноября Польша заявила о новых попытках мигрантов перейти через границу. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что нелегалы не пытались штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. В тот же день глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

Ранее, 26 октября, состоялась конференция министерства национальной обороны Польши, где обсуждался законопроект «Об обороне отечества», в котором Россия рассматривалась в качестве потенциального противника. Он позволяет выделить дополнительные средства на модернизацию польской армии.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-премьер правительства Ярослав Качиньский указал на то, что к разработке данного закона Польшу побудили «мощная российская армия» и «постоянные учения у границ страны». При этом он добавил, что Россия якобы «стремится к восстановлению империи, которая распалась в 1991 году».

Кроме того, минобороны заявило о намерениях создать войска защиты киберпространства и значительно увеличить численность военнослужащих, вплоть до 300 тыс. солдат.

Планы по столь значительному увеличению числа военнослужащих бывший польский премьер-министр, депутат Европарламента Влодзимеж Цимошевич назвал абсурдными. Он подчеркнул, что, не считая Турции и США, такой большой армии нет во всем Североатлантическом альянсе.

До этого, 20 октября, Качиньский заявил, что Россия в настоящий момент ведет против страны «многоступенчатую гибридную войну». Он подчеркнул, что границы Республики Польша священны.

Российский сенатор Алексей Пушков в тот же день указал, что у польской внешней политики «на первом плане всегда эмоции, на втором — гордыня, на третьем — синдром жертвы, а расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят». По его словам, Польша также проиграла войну против поставок российского газа в Европу «по всем статьям».

18 октября портал Defence24 опубликовал статью, в которой говорится о якобы превосходстве польского оружия над российским. Однако автор материала признал, что при разработке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Варшава пользуется наработками Москвы.