Войти
Известия.ru

В Минобороны Белоруссии отметили увеличение бюджета армии Польши

113
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Tomasz Waszczuk

Польша наращивает армейский бюджет, звучат заявления о необходимости увеличения численности польских вооруженных сил с 120 тыс. до 200 тыс. человек. Об этом 19 ноября сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«В Польше заметно растет армейский бюджет, звучат заявления о необходимости повысить численность вооруженных сил с 120 тыс. до 200 тыс., активно развиваются войска территориальной обороны», — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera, выдержки из которого привело агентство «БелТА».

19 ноября Польша заявила о новых попытках мигрантов перейти через границу. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что нелегалы не пытались штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. В тот же день глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

Ранее, 26 октября, состоялась конференция министерства национальной обороны Польши, где обсуждался законопроект «Об обороне отечества», в котором Россия рассматривалась в качестве потенциального противника. Он позволяет выделить дополнительные средства на модернизацию польской армии.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-премьер правительства Ярослав Качиньский указал на то, что к разработке данного закона Польшу побудили «мощная российская армия» и «постоянные учения у границ страны». При этом он добавил, что Россия якобы «стремится к восстановлению империи, которая распалась в 1991 году».

Кроме того, минобороны заявило о намерениях создать войска защиты киберпространства и значительно увеличить численность военнослужащих, вплоть до 300 тыс. солдат.

Планы по столь значительному увеличению числа военнослужащих бывший польский премьер-министр, депутат Европарламента Влодзимеж Цимошевич назвал абсурдными. Он подчеркнул, что, не считая Турции и США, такой большой армии нет во всем Североатлантическом альянсе.

До этого, 20 октября, Качиньский заявил, что Россия в настоящий момент ведет против страны «многоступенчатую гибридную войну». Он подчеркнул, что границы Республики Польша священны.

Российский сенатор Алексей Пушков в тот же день указал, что у польской внешней политики «на первом плане всегда эмоции, на втором — гордыня, на третьем — синдром жертвы, а расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят». По его словам, Польша также проиграла войну против поставок российского газа в Европу «по всем статьям».


18 октября портал Defence24 опубликовал статью, в которой говорится о якобы превосходстве польского оружия над российским. Однако автор материала признал, что при разработке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Варшава пользуется наработками Москвы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Турция
Проекты
Военные учения
Евросоюз
Кибербезопасность
Похожие новости
14.06.2021
Владимир Горбулин: Украина уже фактически окружена, нам нужен ракетный меч (Апостроф, Украина)
19.04.2021
Le Figaro (Франция): столкнувшись с угрозой со стороны России, Зеленский взывает к Европе о помощи
07.10.2020
TVP Info (Польша): страны Балтии знают, что представляет собой Россия, и готовятся к тотальной обороне
20.03.2019
Le Figaro (Франция): зачем до сих пор нужна НАТО?
07.03.2012
Роль статиста не для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M