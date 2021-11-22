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Американский истребитель 5-го поколения прошелся по принцу Чарльзу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Визит принца Уэльского Чарльза на авианосец ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время ближневосточного турне наследника престола отменён.

Об этом пишет британская газета Bristol Post.

Причиной внесения изменений в график кронпринца стало крушение ранее в Восточном Средиземноморье истребителя пятого поколения F-35, который взлетел с борта флагмана британского флота. Боевая машина упала в Средиземное море. Пилот успел катапультироваться.

Истребители-бомбардировщики F-35, стоимость каждого из которых оценивается примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов, базируются на авианосце HMS Queen Elizabeth стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, отмечает издание.

«Пилота благополучно вернули на корабль, началось расследование. Неуместно давать дальнейшие комментарии в настоящее время», — заявили в Минобороны Великобритании.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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