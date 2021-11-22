Американский истребитель 5-го поколения прошелся по принцу Чарльзу

Визит принца Уэльского Чарльза на авианосец ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время ближневосточного турне наследника престола отменён.

Об этом пишет британская газета Bristol Post.

Причиной внесения изменений в график кронпринца стало крушение ранее в Восточном Средиземноморье истребителя пятого поколения F-35, который взлетел с борта флагмана британского флота. Боевая машина упала в Средиземное море. Пилот успел катапультироваться.

Истребители-бомбардировщики F-35, стоимость каждого из которых оценивается примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов, базируются на авианосце HMS Queen Elizabeth стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, отмечает издание.

«Пилота благополучно вернули на корабль, началось расследование. Неуместно давать дальнейшие комментарии в настоящее время», — заявили в Минобороны Великобритании.