Эксперт назвал принципиальные отличия С-500 от других зенитных систем

Экспорт зенитной системы С-500 может начаться через несколько лет, сообщили в "Рособоронэкспорте". Первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Котенок рассказал об особенностях этой системы.
Поставки за рубеж новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 могут начаться через несколько лет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. В настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы", – сказал Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.
Первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, главный редактор портала "Сегодня.ру" Юрий Котенок рассказал об отличительных особенностях этой системы.
По его словам, потенциальный спрос в мире на новейшие российские зенитные системы довольно велик.
С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Система способна поражать баллистические и крылатые ракеты, а также аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и тому подобное). Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.