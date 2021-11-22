Эксперт назвал принципиальные отличия С-500 от других зенитных систем

Экспорт зенитной системы С-500 может начаться через несколько лет, сообщили в "Рособоронэкспорте". Первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Котенок рассказал об особенностях этой системы.

Поставки за рубеж новейшей российской зенитной системы ПВО-ПРО С-500 могут начаться через несколько лет, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет. В настоящее время на нее не оформлены разрешительные документы", – сказал Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.

Первые поставки С-500 в российскую армию планируются до конца года.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, главный редактор портала "Сегодня.ру" Юрий Котенок рассказал об отличительных особенностях этой системы.

"Принципиальным отличием комплекса С-500 является его способность поражать низкоорбитальные цели, то есть фактически он работает на космических высотах. Он также может сбивать баллистические цели, которые идут или на грани гиперзвуковой скорости, или с гиперзвуковой скоростью, это еще одно принципиальное отличие комплекса С-500 от похожих разработок производителей стран Запада", – сказал Юрий Котенок.

По его словам, потенциальный спрос в мире на новейшие российские зенитные системы довольно велик.

"То, что предлагают на рынке зенитно-ракетных систем наши конкуренты, нам проигрывает. Мы видели, например, как сели в лужу американцы со своими системами Patriot, которые охраняли (нефтеперерабатывающие) заводы в Саудовской Аравии. (Йеменские) хуситы обстреливали эти заводы, используя далеко не самые новые в техническом плане устройства, и Patriot не смогли их перехватить. На этом фоне комплексы российского производства занимают выигрышное положение", – считает военный обозреватель.

С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Система способна поражать баллистические и крылатые ракеты, а также аэродинамические цели (самолеты, вертолеты и тому подобное). Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, в том числе блоков гиперзвуковых ракет.