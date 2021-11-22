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Известия.ru

На американском сегменте МКС вновь сломался туалет

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Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA/Roscosmos

Туалет вновь сломался на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в пятницу, 19 ноября, немецкий астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.

«Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет, и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его», — сказал Маурер во время связи с Землей, трансляция велась на сайте ЕКА.

Туалет на американском сегменте МКС также ломался несколько раз в 2019 году.

Вместе с тем 12 ноября 2021-го корабль Crew Dragon Endurance с миссией Crew-3 на борту пристыковался к Международной космической станции. На борту космического корабля находились американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маурер. Отмечалось, что астронавты приступят к шестимесячной миссии, живя и работая на борту лаборатории микрогравитации, чтобы продвигать научные знания и демонстрировать новые технологии для будущих исследований Луны и Марса.

Кроме того, на борту МКС находятся россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

16 ноября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава NASA Билл Нельсон провели телефонный разговор. Основной темой обсуждения стало сближение МКС с космическим мусором, образовавшимся в результате испытания противоспутниковых систем. После беседы глава NASA сообщил, что выразил Рогозину свою тревогу относительно опасности, которой якобы продолжают подвергаться астронавты и космонавты на МКС.

Спустя два дня Рогозин заверил, что угрозы безопасности экипажа Международной космической станции и ее работе нет.

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Рогозин Дмитрий
Проекты
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Марс
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