«Самолёт-пуля» завершил первый этап лётных испытаний

Американцы готовят новую революцию в авиастроении. Вчера, 18 ноября, пресс-служба компании Otto Aviation объявила об успешном завершении первого этапа лётных испытаний самолёта Celera 500L.

В ходе первого этапа тестирования Celera 500L, прозванный за необычную форму фюзеляжа «пулей», совершил 55 вылетов, налетав 51 час. Самолёт развивал скорость до 400 км/ч и поднимался на высоту 4600 м. В ходе следующего этапа ему предстоит развить скорость 740 км/ч и подняться на высоту 15 км.

Промо-ролик самолёта Celera 500L

К 2023 году разработчики намерены сертифицировать новый летательный аппарат, а в 2025 году выпустить со сборочной линии первые серийные образцы. Планируется, что самолёт сможет совершить революцию в авиаперевозках, обеспечив соотношение высокой скорости и дальности беспосадочного полёта при низкой стоимости лётного часа — $328 против более чем $2000 для большинства самолётов.

«Мы считаем, что Celera 500L — величайшее событие, которое случится как с авиационной, так и с туристической отраслями за последние 50 лет. Помимо использования нашего самолёта для пассажирских перевозок, его можно использовать для грузовых операций и военных целей», — рассказал Уильям Отто-старший, председатель и главный научный сотрудник Otto Aviation.

Серийное производство Celera 500L запланировано на 2025 год. В будущем в Otto Aviation намерены выпустить увеличенную версию самолёта Celera 1000L, а также беспилотник на базе Celera 500L.