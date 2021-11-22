Экипажи российских Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе над аэродромом в Саратовской области.

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Японские истребители, сопровождавшие российские Ту-95МС во время их совместного патрулирования с китайскими бомбардировщиками над Тихим океаном, подлетели достаточно близко, чтобы попасть на камеру.

На видео, опубликованном Минобороны РФ, японские истребители приближаются к Ту-95мс практически на такое же расстояние, на котором летят сопровождающие их российские истребители. В один из моментов оператор приближает изображение так, что становятся видны очертания пилота в кабине японского самолета.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.

В Минобороны РФ рассказали, что патрулирование проводила авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК.