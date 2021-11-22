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РИА Новости

Экипажи российских Ту-95МС сняли на видео приблизившихся к ним японских пилотов

Разделы: Авиация
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе над аэродромом в Саратовской области
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе над аэродромом в Саратовской области.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Японские истребители, сопровождавшие российские Ту-95МС во время их совместного патрулирования с китайскими бомбардировщиками над Тихим океаном, подлетели достаточно близко, чтобы попасть на камеру.

На видео, опубликованном Минобороны РФ, японские истребители приближаются к Ту-95мс практически на такое же расстояние, на котором летят сопровождающие их российские истребители. В один из моментов оператор приближает изображение так, что становятся видны очертания пилота в кабине японского самолета.



Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС.

В Минобороны РФ рассказали, что патрулирование проводила авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК.

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Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
F-15
F-16
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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