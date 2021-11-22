"Рособоронэкспорт" ведет переговоры на Ближнем Востоке по продаже танков Т-90МС

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в течение всего года вел переговоры с зарубежными заказчиками на Ближнем Востоке по продаже российской бронетехники, в том числе танков Т-90МС, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021.

"В 2021 году "Рособоронэкспорт" вел с ближневосточными партнерами консультации по возможностям поставок и иным формам сотрудничества относительно российской бронетехники, в том числе и современным российским танкам Т-90МС. Внимание к российской бронетехнике, ПТРК и тяжелым огнеметным системам сильно повысилось вследствие их отличной работы в реальных боевых условиях в регионе", – сказал Михеев.

По его словам, на сегодняшний день Т-90МС – самый современный серийно выпускаемый российский основной боевой танк. Он отличается обновленной цифровой системой управления огнем с тепловизионными приборами и возможностью работы в режиме "охотник-стрелок", новым комплексом динамической защиты, в том числе в бортовой проекции, усиленным двигателем, повышенной точностью и надежностью основного вооружения, а также наличием дистанционно-управляемого боевого модуля с пулеметным вооружением на крыше башни.

"Эти и другие преимущества танка доведены до партнеров "Рособоронэкспорта" в различных регионах. С потенциальными партнерами ведутся переговоры", - сказал Михеев.