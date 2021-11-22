Новый российский модуль МКС доставит на станцию 700 кг грузов

В том числе будет отправлена ресурсная аппаратура и расходные материалы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Узловой модуль "Причал", запуск которого запланирован на 24 ноября, доставит на Международную космическую станцию (МКС) грузы и питание. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции", - говорится в сообщении.

Госкомиссия приняла решение о вывозе 21 ноября ракеты-носителя "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" для МКС на стартовый стол космодрома Байконур. После заслушивания докладов о результатах испытаний "принято решение о вывозе утром 21 ноября", говорится в сообщении. "Начало всех работ запланировано в 05:30 по московскому времени", - отметили в госкорпорации.

После этого специалисты Роскосмоса начнут работы по графику первого стартового дня.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".