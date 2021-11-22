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На предприятии Newport News Shipbuilding состоялась церемонии крещения АПЛ SSN-796 класса "Вирджиния"

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Подводная лодка SSN-774 Virginia-Class
Подводная лодка SSN-774 Virginia-Class.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain,

ЦАМТО, 19 ноября. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся 13 ноября на предприятии Newport News Shipbuilding церемонии крещения многоцелевой АПЛ SSN-796 "Нью-Джерси" класса "Вирджиния".

SSN-796 "Нью-Джерси" станет 23-й АПЛ класса "Вирджиния" и 11-й подлодкой серии, поставленной компанией Newport News Shipbuilding. Строительство этой подводной лодки началось в марте 2016 года. Церемония закладки киля состоялась 25 марта 2019 года. Компания завершила постройку прочного корпуса в феврале 2021 года. В настоящее время степень готовности подлодки составляет 82%. Как планируется, АПЛ будет передана ВМС США в конце 2022 года.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки групп спецназа к месту проведения специальных операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент заказано уже 38 подлодок серии). Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США были переданы 18 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789) и "Делавэр" (SSN-791), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Virginia АПЛ
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