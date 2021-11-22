Войти
РИА Новости

Шойгу доложил Путину об успешном авиапатрулировании России и Китая над Тихим океаном

118
0
0
Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

Соответствующий доклад руководитель Минобороны сделал на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС, добавил Песков.

Продолжительность полета составила более 10 часов.

"Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У", - сказал Песков.

"Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
F-15
F-16
А-50 ДЛРО
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
23.03.2021
Разведка японских ВВС: почему в Японии не сообщалось по поводу российской «провокации» 11 марта (Shukan Gendai)
23.12.2020
Шойгу доложил Путину об успешном совместном патрулировании авиации России и Китая в АТР
23.10.2019
Японские и южнокорейские летчики восхищаются красотой русских "Медведей"
23.10.2019
Ракетоносцы Ту-95МС сопроводили южнокорейские и японский истребители
23.10.2019
Минобороны РФ заявляет о соблюдении международных норм при полетах российской стратегической авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M