Шойгу доложил Путину об успешном авиапатрулировании России и Китая над Тихим океаном

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

Соответствующий доклад руководитель Минобороны сделал на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС, добавил Песков.

Продолжительность полета составила более 10 часов.

"Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У", - сказал Песков.

"Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было", - отметил он.