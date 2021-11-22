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РИА Новости

Россия и Китай провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские "Хун-6К" провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 ноября 2021 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - сказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что цель совместной миссии – "развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности".

В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.

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Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Ту-95
Компании
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