Россия и Китай провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские "Хун-6К" провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 ноября 2021 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - сказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что цель совместной миссии – "развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности".

В Минобороны добавили, что мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.