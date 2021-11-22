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Wirtualna Polska (Польша): американский Е-8С кружит над Европой

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Самолет E-8 Joint STARS
Самолет E-8 Joint STARS.
Источник изображения: © US Air Force | Перейти в фотобанк

В воздушном пространстве Литвы радары зафиксировали американский самолет радиолокационной разведки Е-8С, сообщает Wirtualna Polska. Комментируя ситуацию, польский генерал Станислав Козей не увидел в ней ничего сенсационного и назвал это военной рутиной отношений между Россией и НАТО, а также элементом новой холодной войны.

Авиационные радары зафиксировали появление в воздушном пространстве Литвы американского самолета-разведчика Е-8С. Генерал Станислав Козей (Stanisław Koziej) отмечает в беседе с "Виртуальна Польска", что подобные операции проводятся в рамках учений.

"Такого типа натовские (и не только натовские) самолеты выполняют полеты, как в рамках реальных разведывательных миссий, так и тренингов. В последние годы мы видим их все чаще, что служит признаком интенсификации новой холодной войны между России и Западом (США и НАТО)", - указывает эксперт.

"Обе стороны, и РФ, и Альянс, устраивают такие полеты вдоль своих границ, часто дело доходит до инцидентов в виде нарушения воздушного пространства. Например, российские машины намеренно входят в воздушное пространство над Балтийским морем, тогда НАТО поднимает в воздух свои самолеты, чтобы их перехватить и отогнать. Россияне используют ситуацию, чтобы оценить эффективность и тактику воздушной обороны Альянса. Спустя какое-то время тот делает то же самое. В таких ситуациях нет ничего сенсационного, это, скорее военная рутина отношений между Россией и НАТО", - объясняет генерал.

"Подобная активность - не единственный элемент новой холодной войны. Обе стороны действуют сходным образом. Они осуществляют разведывательные и учебные полеты, демонстрируют свои возможности, отрабатывают применение авиационных средств доставки ядерных боеприпасов и так далее. При этом они используют случающиеся инциденты в своих информационных и дезинформационных операциях, воздействуют на общественность, оказывают стратегическое давление на противника", - рассказывает Козей. "Мы, к сожалению, живем в условиях "новой холодной войны" между Западом и Россией, и такие события следует рассматривать именно в этом контексте", - добавляет генерал.

Что мы знаем об американском самолете Е-8С?

Боинг Е-8С Джойнт СТАРС - самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов, на что указывает использующаяся в названии аббревиатура (STARS расшифровывается, как "joint surveillance and target attack radar system"). Это совместная разработка сухопутных и военно-воздушных сил США: в 1982 году они объединили начатые ранее проекты. Такие машины предназначены для слежения за наземными целями, вертолетами и низко летящими самолетами ближней воздушной поддержки.

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