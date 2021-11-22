Два Ту-95МС пролетели над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова, Чукотского и Охотского морей", - сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на маршруте самолеты находились около 10 часов. А их истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В министерстве особо подчеркнули, что все такие полеты в Воздушно-космических силах России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Надо иметь в виду, что о подобных рейдах наши военные, как правило, через министерство иностранных дел уведомляет заинтересованные государства. Во-вторых, маршруты "дальников" заранее оговорены, они лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам. Наконец, в небо экипажи в основном уходят без боекомплекта. И даже если полученное летчиками задание предусматривает тактические пуски ракет и другие учебно-боевые мероприятия, пилоты в ходе таких миссий выполняют их без реального применения бортового вооружения.

Тем не менее, морские маршруты приносят летчикам огромную пользу. Находясь в воздухе по многу часов, пилоты и штурманы решают навигационные задачи над безориентирной местностью. А еще нередко тренируются дозаправлять бомбардировщики топливом в полете. Эту сложнейшую операцию в Дальней авиации считают сродни высшему пилотажу. К тому же дозаправка позволяет стратегическим ракетоносцам более суток выполнять различные задачи без посадки.

Воздушное патрулирование в дальних морских регионах, конечно, не самоцель. Его наши пилоты осуществляют над центрами сосредоточения войск и сил. Для обеспечения своей безопасности Россия вынуждена таким образом демонстрировать свой флаг у берегов Великобритании, Норвегии, Гренландии, Канады и США.

Как видим, без внимания также не остаются южные и дальневосточные границы нашего государства.

Справка "РГ"

Ту-95МС самолет давно прописался в российском и мировом небе. За внушительные размеры - размах крыльев у "Туполева" более 50 метров - и мощное вооружение на Западе его называют "Bear - медведь". Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В модификации Ту-95МС6 в грузовом отсеке на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. В модификации Ту-95МС16 в дополнение к внутрифюзеляжной пусковой установке, предусмотрена подвеска еще десяти ракет Х-55 на четырёх подкрыльевых держателях (но это запрещено международными соглашениями).

Оборонительное вооружение самолетов Ту-95МС состоит из 23-мм авиационных пушек. На старых модификациях самолета установлено шесть спаренных пушек АМ-23 в трех оборонительных стрелковых установках (верхней, нижней и кормовой), и только две пушки АМ-23 или ГШ-23 на Ту-95МС в корме.

Юрий Гаврилов