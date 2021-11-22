Аварийную посадку вертолета Ми-17 показали на видео

Транспортный вертолет Ми-17 индийских военно-воздушных сил совершил аварийную посадку в одном из горных районов. В сети появились видеокадры, сделанные во время этого инцидента.

По всей видимости, пилоты подобрали не слишком удачное место для приземления своей винтокрылой машины, поэтому, коснувшись земли, она завалилась направо, повредив при этом лопасти винта.

Произошедшее вызвало настоящую панику среди местных жителей, которые поспешили удалиться от места происшествия.

Сообщается, что все пятеро находившихся на борту отделались незначительными травмами.

К сожалению, это не первый случай, произошедший за рубежом с одним из самых популярных и распространенных вертолетов в мире.

Так, в конце августа Ми-17 военно-морских сил Мексики жестко приземлился в Агуа-Бланка в штате Идальго. Падая, вертушка задела медленно двигавшийся по дороге микроавтобус. К счастью, в нем никто не пострадал. Легкими ранениями отделались и пассажиры, и члены экипажа.

В октябре в Ливии на арену стадиона города Тархуна упал "семнадцатый", перевозивший крупную сумму денег. Вертолет также завалился на бок, у него переломилась хвостовая балка и разрушились лопасти винта. Обошлось без жертв.

По мнению специалистов, эти аварии, как и случай в Индии, произошла не из-за технических проблем, а из-за ошибок экипажа.

Алексей Брусилов