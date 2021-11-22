Назван главный недостаток системы противоракетной обороны США

Систему противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов могут вывести из строя с помощью кибератак. Автор 19FortyFive Дэниэл Гур назвал главные недостатки системы ПРО США.

Россия и Китай расширяют арсеналы перспективных баллистических ракет. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отметил, что гиперзвуковые ракеты могут маневрировать на высокой скорости. Это позволяет ракетам обходить систему ПРО.

В США рассматривают возможность создания специальной группы датчиков HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor), которая позволит отслеживать гиперзвуковые цели. Это даст возможность наводить на гиперзвуковые цели существующие противоракеты.

Гур отмечает, что угрозу для системы ПРО могут нести кибератаки. В отчете Счетной палаты США указали на наличие уязвимостей в большинстве образцов американского оружия. Также проблемы с безопасностью нашли в системе ПРО. Генеральный инспектор Министерства обороны США отметил нехватку антивирусных программ, наличие уязвимостей в программном обеспечении, а также отсутствие механизмов многофакторной аутентификации.

По мнению Гура, устранить уязвимости поможет новая программа Министерства обороны США Comply-to-Connect (C2C). Она подразумевает создание набора инструментов, которые обеспечат отслеживание всех действий в системе ПРО.

Автор материала подчеркнул, что прогресс Китая в создании гиперзвуковых ракет может стать сигналом к ускоренному внедрению новых мер по защите системы ПРО. «Нет смысла создавать новые сенсорные сети и системы вооружения, чтобы противостоять современным угрозам баллистических ракет, оставляя эти средства защиты уязвимыми для кибернетического Перл-Харбора», — подчеркнул Гур.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон». Боеприпас поразил цель в Белом море.

Даниил Иринин