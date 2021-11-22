Турецкий летающий пулемёт отправился в Африку

Летающий пулемёт/гранатомёт/миномёт SONGAR будет служить в Африке. Вчера, 18 ноября, портал defenceturk.net сообщил о том, что турецкая компания Asisguard объявила о завершении поставки дронов в одну из африканских стран.

Также на YouTube-канале Defence Turk опубликован новый ролик о возможностях дрона SONGAR. Если ранее он презентовался как летающий пулемёт, то теперь это полноценная боевая система, способная нести и запускать 40-мм гранаты, а также сбрасывать бомбы.

Демонстрация возможностей дрона SONGAR

SONGAR весит 25 кг и может работать на расстоянии от 3 км до 10 км (при использовании ретранслятора) от оператора. Помимо камер, дрон способен нести различное вооружение. Модель, принятая на вооружение турецкой армии, несёт пулемёт калибра 5,56×45 мм. Боезапас включает 200 патронов, а высокая точность стрельбы достигается за счёт использования электронной системы прицеливания и баллистического калькулятора.