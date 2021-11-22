Черноморский флот в ходе учений отразил атаку беспилотников условного противника

Большой десантный корабль "Новочеркасск" и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму.

МОСКВА, 19 ноября/ Радио Sputnik. В ходе учений Черноморский флот отразил атаку группы беспилотников условного противника, передает РИА Новости.

"В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведена тренировка с дежурными сменами по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих воздушных целей условного противника", – говорится в распространенном сообщении.

Расчеты дежурных смен ПВО выполнили задачи по обнаружению и отражению налета "вражеских" БПЛА, в роли которых выступили дроны из состава подразделений морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России придумали новый способ борьбы с дронами.

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