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Российская газета

Россия получила заявки на поставку "Орионов" с ракетами "Вихрь"

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Источник изображения: Сергей Куксин

Россия получила пять иностранных заявок на ударные беспилотные летательные аппараты "Орион-Э", вооруженные ракетами "Вихрь-М".

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил об этом РИА Новости. Это заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья. Чуть раньше в петербургской компании "Кронштадт", которая и разрабатывает беспилотники, заявляли, что завершили наземную отработку "Орионов" с ракетами "Вихрь". Теперь планируются летные испытания со стрельбой с борта БПЛА.

"РГ" писала о том, что беспилотники "Орион", которые приобретают иностранные заказчики, смогут действовать через зарубежные спутники. И уже проводились испытания спутниковой связи с помощью орбитально-частотного ресурса нескольких космических аппаратов на геостационарной орбите, когда бортовая антенна на дроне и наземном пункте управления направляется на спутник, и через него передается необходимая информация, команды управления, телеметрия.

"Орион" - средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета. Его взлетная масса - 1150 килограммов, крейсерская скорость - 200 километров в час, он может подняться в воздух на семь километров. Ракету "Вихрь" создали в группе компаний "Калашников". Она в состоянии пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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