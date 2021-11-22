Тайвань приручил «Гадюк»

Китайская Республика осваивает новейшую модификацию истребителей F-16. Вчера, 18 ноября, президент Тайваня Цай Инг Вэнь посетила церемонию, на которой была объявлена полная боевая готовность первой эскадрильи, укомплектованной самолётами F-16V Viper.

Церемония проходила на военной базе Цзяи. 4-й тактический истребительный авиаполк (TFW) стал первым полком в составе ВВС Тайваня, достигшим уровня полной боевой готовности. По неофициальным данным, Китайской Республике передано уже 64 истребителя F-16, модернизированных до уровня Viper. Кроме того, Тайвань запросил у США 66 истребителей F-16V новой постройки.

Президент Тайваня в кабине F-16V Viper Источник изображения: twitter.com/iingwen

Программа переоснащения истребителей ВВС Тайваня получила название Phoenix («Феникс») и предполагает обновление всего парка истребителей F-16 (141 единица по данным на 2021 год). Программа рассчитана до 2023 года, стоимость модернизации боевых самолётов составит $3,46 млрд. В Минобороны Тайваня считают, что F-16 Viper позволит ВВС страны на равных противостоять новейшим китайским истребителям J-20.

В корпорации Lockheed Martin утверждают, что на сегодняшний день F-16 Viper является самым высокотехнологичным истребителем четвёртого поколения. Главным новшеством F-16V стала радиолокационная система AESA. Производитель оснастил самолёт новейшей установкой APG-83 SABR с активной фазированной антенной решёткой. Новый радар позволяет обнаруживать цели намного раньше, чем системы предыдущего поколения. Самолёт также оснащён новой приборной панелью и усовершенствованной системой управления лётными задачами. Кроме того, в новом истребителе увеличена производительность бортового компьютера, установлены система радиолокационной борьбы и система автоматического уклонения от столкновений в случае потери сознания пилотом.