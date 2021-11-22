Lockheed Martin приступила к летным испытаниям первого самолета ВТА C-130J-30 "Геркулес" для ВВС Германии

ЦАМТО, 19 ноября. Компания Lockheed Martin приступила к летным испытаниям первого (из шести заказанных для ВВС Германии) военно-транспортного самолета C-130J "Геркулес".

Как сообщает Scramble.nl со ссылкой на пресс-релиз Федерального ведомства Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw), в начале 2022 года этот самолет присоединится к недавно созданной франко-германской транспортной эскадрилье в Эвре.

В мае 2018 года Государственный департамент США одобрил поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес" и трех самолетов-заправщиков KC-130J, а также двигателей, сопутствующего оборудования, тренажеров и услуг. Общая стоимость проекта может составить 1,4 млрд. долл.

В сентябре 2018 года парламент Германии одобрил выделение около 970 млн. евро (1,14 млрд. долл.) на покупку 6 самолетов семейства "Геркулес". Судя по закупочной документации МО США, соглашение на поставку самолетов стоимостью 920 млн. долл. было подписано 28 сентября 2018 года. Как планируется, первый C-130J-30 будет передан ВВС Германии в феврале 2022 года. Остальные самолеты будут поставляться с интервалом в шесть месяцев. Таким образом, поставка завершится к 2024 году.

ВВС Германии будут применять самолеты для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе и десантирования в составе франко-немецкой эскадрильи, размещенной в Эвре (Франция). Подразделение получит в общей сложности 5 самолетов ВТА C-130J-30 и 5 самолетов-заправщиков KC-130J.

ВКС Франции уже получили четыре самолета (по два C-130J-30 и KC-130J) в период с января 2018 года по февраль 2020 года. До последнего времени они размещались на авиабазе "Орлеан-Бриси". В рамках подписанного 18 октября 2017 года начальниками штабов ВС Германии и Франции соглашения, в 2021 году началось перебазирование уже полученных ВКС Франции самолетов на 105-ю авиабазу в Эвре (самолеты ВВС Германии будут поступать на базу сразу же по мере их поставки). Первым 16 июля 2021 года на новую базу выполнил перелет заправщик KC-130J (с.н. 5890) ВКС Франции.

В составе эскадрильи будет осуществляться неограниченный обмен самолетами, экипажами и техническим персоналом, а техническая и логистическая поддержка будут выполняться на основе общего пула запасных частей и единого контракта на оказание услуг. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации, легких транспортных самолетов и вертолетов.