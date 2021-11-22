Войти
ЦАМТО

ПАО "ОАК": премьера российских самолетов на авиасалоне в Дубае прошла успешно

112
0
0
Самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14
Самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 19 ноября. ПАО "ОАК" (в составе ГК Ростех) представила на авиасалоне в Дубае среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310, новую версию бизнес-самолета на базе Superjet 100 под брендом Aurus и легкий тактический самолет Checkmate. Все три самолета были представлены за рубежом впервые.

МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 принимал участие в летной программе авиасалона, а во время нахождения самолета на статической стоянке на его борту побывали представители ряда авиакомпаний стран Персидского залива и специалисты из разных стран мира. Увеличенные по сравнению с "одноклассниками" иллюминаторы, вместительные багажные полки и увеличенный благодаря самому широкому в классе фюзеляжу проход между креслами, позволяющий пассажирам разойтись с тележкой – все это многочисленные посетители увидели воочию.

Значительное число гостей, включая наследного принца эмирата Дубай шейха Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума, побывали на стоявшем постоянно на статической стоянке обновленном бизнес-самолете на базе Superjet 100, впервые представленном в Дубае под брендом AURUS бизнес-джет рядом с вертолетом AURUS Ансат и лимузином AURUS Сенат. Таким образом, самолет составил часть линейки продвигаемых под этим брендом российских высокотехнологичных продуктов класса люкс.

Ярким событие авиасалона в Дубае стала презентация российского легкого тактического самолета Checkmate. Прототип нового самолета осмотрели эмир Дубая, премьер-министр ОАЭ и министр обороны ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян, главком ВВС и ПВО ОАЭ, другие военачальники и члены правительства страны, официальные лица, представители крупных промышленных компаний и делегации из десятков стран мира. Специальный павильон, возведенный для Checkmate, позволил продемонстрировать зрелищную мультимедийную презентацию о новом самолете.

У делегации ОАК была интенсивная деловая программа: прошли встречи и переговоры с нынешними и потенциальными партнерами, представителями заинтересованных в сотрудничестве стран и их оборонных ведомств, руководителями крупных компаний из ряда государств. С крупными корпорациями ОАЭ обсуждались возможности развития сотрудничества по производству современных композитных материалов.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь приняли участие в 10-м заседании российско-эмиратской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Российскую делегацию на заседании возглавил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На объединенном стенде предприятий ОАК в виде моделей и в мультимедийной экспозиции были представлены актуальные самолетостроительные программы предприятий корпорации, включая Су-57, Су-35, МиГ-35, Як-130, Ил-76МД-90А, Ил-114-300, Бе-200, Superjet 100, МС-21.

Dubai Airshow – один из крупнейших мировых авиасалонов – завершил свою работу 18 ноября.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Ансат
Бе-200
Ил-114
Ил-114-300
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
МиГ-35
ПАК ФА
ПД-14
Су-35
СуперДжет-100
Як-130
Компании
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21
Похожие новости
15.11.2021
Глава Ростеха Чемезов: на Dubai Airshow 2021 мы показываем будущее авиации России
12.11.2021
Лайнер МС-21 и Aurus Business Jet прибыли на авиасалон в Дубай
21.07.2021
Премьера одномоторного истребителя 5-го поколения и полёт МС-21 с российским двигателем ожидаются на МАКС-2021
27.11.2019
Российские компании на авиасалоне Dubai Airshow 2019
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M