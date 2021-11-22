ПАО "ОАК": премьера российских самолетов на авиасалоне в Дубае прошла успешно

ЦАМТО, 19 ноября. ПАО "ОАК" (в составе ГК Ростех) представила на авиасалоне в Дубае среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310, новую версию бизнес-самолета на базе Superjet 100 под брендом Aurus и легкий тактический самолет Checkmate. Все три самолета были представлены за рубежом впервые.

МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 принимал участие в летной программе авиасалона, а во время нахождения самолета на статической стоянке на его борту побывали представители ряда авиакомпаний стран Персидского залива и специалисты из разных стран мира. Увеличенные по сравнению с "одноклассниками" иллюминаторы, вместительные багажные полки и увеличенный благодаря самому широкому в классе фюзеляжу проход между креслами, позволяющий пассажирам разойтись с тележкой – все это многочисленные посетители увидели воочию.

Значительное число гостей, включая наследного принца эмирата Дубай шейха Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума, побывали на стоявшем постоянно на статической стоянке обновленном бизнес-самолете на базе Superjet 100, впервые представленном в Дубае под брендом AURUS бизнес-джет рядом с вертолетом AURUS Ансат и лимузином AURUS Сенат. Таким образом, самолет составил часть линейки продвигаемых под этим брендом российских высокотехнологичных продуктов класса люкс.

Ярким событие авиасалона в Дубае стала презентация российского легкого тактического самолета Checkmate. Прототип нового самолета осмотрели эмир Дубая, премьер-министр ОАЭ и министр обороны ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян, главком ВВС и ПВО ОАЭ, другие военачальники и члены правительства страны, официальные лица, представители крупных промышленных компаний и делегации из десятков стран мира. Специальный павильон, возведенный для Checkmate, позволил продемонстрировать зрелищную мультимедийную презентацию о новом самолете.

У делегации ОАК была интенсивная деловая программа: прошли встречи и переговоры с нынешними и потенциальными партнерами, представителями заинтересованных в сотрудничестве стран и их оборонных ведомств, руководителями крупных компаний из ряда государств. С крупными корпорациями ОАЭ обсуждались возможности развития сотрудничества по производству современных композитных материалов.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь приняли участие в 10-м заседании российско-эмиратской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Российскую делегацию на заседании возглавил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На объединенном стенде предприятий ОАК в виде моделей и в мультимедийной экспозиции были представлены актуальные самолетостроительные программы предприятий корпорации, включая Су-57, Су-35, МиГ-35, Як-130, Ил-76МД-90А, Ил-114-300, Бе-200, Superjet 100, МС-21.

Dubai Airshow – один из крупнейших мировых авиасалонов – завершил свою работу 18 ноября.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".